ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
149
Время на прочтение
1 мин

Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 17 июня

Потери путинского войска выросли еще более чем на 1,2 тыс. человек. Уничтожено немало вражеской техники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Утраты РФ в войне.

Утраты РФ в войне. / © Associated Press

По состоянию на 17 июня 2026 года ВСУ уничтожили 1 386 680 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1260 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава — около 1 386 680 (+1 260) человек

  • танков — 12 033 (+7) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 775 (+7) ед.

  • артиллерийских систем — 44 169 (+51) ед.

  • РСЗО — 1 874 (+2) ед.

  • средства ПВО — 1427 (+0) ед.

  • самолетов — 436 (+0) ед.

  • вертолетов — 353 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1677 (+10) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 355 593 (+2 052) ед.

  • крылатые ракеты / cruise missiles — 4 783 (+0) ед.

  • корабли / катера / warships / boats — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки / submarines — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks — 107 994 (+486) ед.

  • специальная техника / special equipment — 4 303 (+3) ед.

Напомним, ВСУ уничтожили треть нефтеперерабатывающих мощностей оккупантов. По данным украинского Генштаба, атаки привели к поражению 16 крупных российских НПЗ и терминалов. Из-за этих ударов враг навсегда потерял более 30% своих общих мощностей в нефтяной отрасли.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
149
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie