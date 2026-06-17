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Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 17 июня
Потери путинского войска выросли еще более чем на 1,2 тыс. человек. Уничтожено немало вражеской техники.
По состоянию на 17 июня 2026 года ВСУ уничтожили 1 386 680 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1260 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава — около 1 386 680 (+1 260) человек
танков — 12 033 (+7) ед.
боевых бронированных машин — 24 775 (+7) ед.
артиллерийских систем — 44 169 (+51) ед.
РСЗО — 1 874 (+2) ед.
средства ПВО — 1427 (+0) ед.
самолетов — 436 (+0) ед.
вертолетов — 353 (+0) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1677 (+10) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 355 593 (+2 052) ед.
крылатые ракеты / cruise missiles — 4 783 (+0) ед.
корабли / катера / warships / boats — 33 (+0) ед.
подводные лодки / submarines — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks — 107 994 (+486) ед.
специальная техника / special equipment — 4 303 (+3) ед.
Напомним, ВСУ уничтожили треть нефтеперерабатывающих мощностей оккупантов. По данным украинского Генштаба, атаки привели к поражению 16 крупных российских НПЗ и терминалов. Из-за этих ударов враг навсегда потерял более 30% своих общих мощностей в нефтяной отрасли.