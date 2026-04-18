Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 18 апреля

Потери России / © Associated Press

Реклама

По состоянию на 18 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 317 150 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1080 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава — около 1 317 150 (+1 080) человек

Реклама

танков — 11 876 (+6) ед.

боевых бронированных машин — 24 410 (+10) ед.

артиллерийских систем — 40 242 (+82) ед.

РСЗО — 1 743 (+4) ед.

Реклама

средства ПВО — 1349 (+0) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 245 112 (+2 104) ед.

Реклама

крылатые ракеты — 4549 (+0) ед.

корабли / катера — 33 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 90 194 (+180) ед.

Реклама

специальная техника — 4 129 (+0) ед.

Как сообщалось, во время объявленного режима прекращения огня Пасхального перемирия россияне убили своих. Оккупанты атаковали безоружных бойцов во время эвакуации с передовых позиций во Временном Яру. Нарушители перемирия не знали, что наносят удар FPV-дронам по своим.