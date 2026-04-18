- Война
- 431
- 1 мин
Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 18 апреля
За прошедшие сутки было уничтожено более тысячи российских захватчиков.
По состоянию на 18 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 317 150 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1080 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава — около 1 317 150 (+1 080) человек
танков — 11 876 (+6) ед.
боевых бронированных машин — 24 410 (+10) ед.
артиллерийских систем — 40 242 (+82) ед.
РСЗО — 1 743 (+4) ед.
средства ПВО — 1349 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 350 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 245 112 (+2 104) ед.
крылатые ракеты — 4549 (+0) ед.
корабли / катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 90 194 (+180) ед.
специальная техника — 4 129 (+0) ед.
Как сообщалось, во время объявленного режима прекращения огня Пасхального перемирия россияне убили своих. Оккупанты атаковали безоружных бойцов во время эвакуации с передовых позиций во Временном Яру. Нарушители перемирия не знали, что наносят удар FPV-дронам по своим.