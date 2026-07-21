- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 21 июля
оккупанты также активно теряют технику и вооружение. В частности, в сутки минус три танка и почти сто артсистем.
По состоянию на 21 июля 2026 года ВСУ уничтожили 1 431 900 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1370 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава — около 1 431 900 (+1 370) человек
танков — 12 161 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 24 978 (+7) ед.
артиллерийских систем — 46 435 (+92) ед.
РСЗО — 1 955 (+2) ед.
средства ПВО — 1513 (+2) ед.
самолетов — 438 (+0) ед.
вертолетов — 354 (+0) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1970 (+5) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 420 290 (+1 865) ед.
крылатые ракеты — 4 933 (+0) ед.
корабли / катера — 34 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 123 347 (+453) ед.
специальная техника — 4 441 (+8) ед.
Напомним, аналитики Института изучения войны подчеркивают, что потери РФ на фронте превышают набор. в армию. В частности, по состоянию на начало июля 2026-го российское Минобороны набрало около 195 тыс. военнослужащих-контрактников — это менее 50% от годовой цели набора контрактников — 409 тыс. человек.