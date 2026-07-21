Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 21 июля

Утраты РФ. / © Associated Press

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По состоянию на 21 июля 2026 года ВСУ уничтожили 1 431 900 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1370 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

личного состава — около 1 431 900 (+1 370) человек

танков — 12 161 (+3) ед.

боевых бронированных машин — 24 978 (+7) ед.

артиллерийских систем — 46 435 (+92) ед.

РСЗО — 1 955 (+2) ед.

средства ПВО — 1513 (+2) ед.

самолетов — 438 (+0) ед.

вертолетов — 354 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов — 1970 (+5) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 420 290 (+1 865) ед.

крылатые ракеты — 4 933 (+0) ед.

корабли / катера — 34 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 123 347 (+453) ед.

специальная техника — 4 441 (+8) ед.

Напомним, аналитики Института изучения войны подчеркивают, что потери РФ на фронте превышают набор. в армию. В частности, по состоянию на начало июля 2026-го российское Минобороны набрало около 195 тыс. военнослужащих-контрактников — это менее 50% от годовой цели набора контрактников — 409 тыс. человек.

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