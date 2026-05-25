Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
762
Время на прочтение
1 мин

Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 25 мая

В течение суток оккупанты потеряли почти 1924 беспилотника разных типов и почти полсотни артсистем.

Анастасия Павленко
Оккупанты

© Associated Press

На фронте украинские военные сдерживают давление и наносят врагу значительные потери.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 356 940 (+1 020) человек

  • танков — 11 953 (+3)

  • боевых бронированных машин — 24 608 (+5)

  • артиллерийских систем — 42 687 (+47)

  • РСЗО — 1 802 (+2)

  • средства ПВО — 1 396

  • самолетов — 436

  • вертолетов — 353

  • наземные робототехнические комплексы — 1 465 (+14)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 310 245 (+1 924)

  • крылатые ракеты — 4 687 (+55)

  • корабли / катера — 33

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 99 000 (+302)

  • специальная техника — 4 218 (+2)

Напомним, CNN пишет о том, что Россия теряет преимущество в войне. Между тем, Украина после более четырех лет полномасштабного вторжения впервые за длительное время начала менять ситуацию на фронте в свою пользу.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за апрель 2026 года Россия потеряла более 35 тысяч человек убитыми и ранеными. Украина вдвое увеличила количество среднедальных ударов и готовит массовое использование роботов на фронте.

