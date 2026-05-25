Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 25 мая
В течение суток оккупанты потеряли почти 1924 беспилотника разных типов и почти полсотни артсистем.
На фронте украинские военные сдерживают давление и наносят врагу значительные потери.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 356 940 (+1 020) человек
танков — 11 953 (+3)
боевых бронированных машин — 24 608 (+5)
артиллерийских систем — 42 687 (+47)
РСЗО — 1 802 (+2)
средства ПВО — 1 396
самолетов — 436
вертолетов — 353
наземные робототехнические комплексы — 1 465 (+14)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 310 245 (+1 924)
крылатые ракеты — 4 687 (+55)
корабли / катера — 33
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 99 000 (+302)
специальная техника — 4 218 (+2)
Напомним, CNN пишет о том, что Россия теряет преимущество в войне. Между тем, Украина после более четырех лет полномасштабного вторжения впервые за длительное время начала менять ситуацию на фронте в свою пользу.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что за апрель 2026 года Россия потеряла более 35 тысяч человек убитыми и ранеными. Украина вдвое увеличила количество среднедальных ударов и готовит массовое использование роботов на фронте.