Утраты РФ в войне. / © Associated Press

По состоянию на 29 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 328 820 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 1 328 820 (+1 180) человек

танков — 11 894 (+2) ед.

боевых бронированных машин — 24 486 (+3) ед.

артиллерийских систем — 40 825 (+54) ед.

РСЗО — 1 755 (+0) ед.

средства ПВО — 1356 (+2) ед.

самолетов/aircraft — 435 (+0) ед.

вертолетов — 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 262 033 (+1 775) ед.

крылатые ракеты — 4 579 (+0) ед.

корабли/катера — 33 (+0) ед.

подлодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 92 231 (+245) ед.

специальная техника — 4 146 (+5) ед.

Напомним, Россия массово набирает иностранцев в свою армию. В этом году враг планирует привлечь не менее 18,5 тысяч иностранцев. По всей РФ уже проверили мужчин-иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет и каждому региону установили четкий план — сколько людей они должны отправить на войну.

Дата публикации 14:56, 28.04.26 Количество просмотров 10 Украинцы усовершенствовали свои удары по России! Достают там, где и не мечтали!

