Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 29 апреля

За прошедшие сутки были уничтожены более тысячи российских захватчиков и сотни единиц техники.

Утраты РФ в войне. / © Associated Press

По состоянию на 29 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 328 820 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 1 328 820 (+1 180) человек

  • танков — 11 894 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 486 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 40 825 (+54) ед.

  • РСЗО — 1 755 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1356 (+2) ед.

  • самолетов/aircraft — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 350 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 262 033 (+1 775) ед.

  • крылатые ракеты — 4 579 (+0) ед.

  • корабли/катера — 33 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 92 231 (+245) ед.

  • специальная техника — 4 146 (+5) ед.

Напомним, Россия массово набирает иностранцев в свою армию. В этом году враг планирует привлечь не менее 18,5 тысяч иностранцев. По всей РФ уже проверили мужчин-иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет и каждому региону установили четкий план — сколько людей они должны отправить на войну.

Следующая публикация

