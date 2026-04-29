Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 29 апреля
За прошедшие сутки были уничтожены более тысячи российских захватчиков и сотни единиц техники.
По состоянию на 29 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 328 820 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава — около 1 328 820 (+1 180) человек
танков — 11 894 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 24 486 (+3) ед.
артиллерийских систем — 40 825 (+54) ед.
РСЗО — 1 755 (+0) ед.
средства ПВО — 1356 (+2) ед.
самолетов/aircraft — 435 (+0) ед.
вертолетов — 350 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 262 033 (+1 775) ед.
крылатые ракеты — 4 579 (+0) ед.
корабли/катера — 33 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 92 231 (+245) ед.
специальная техника — 4 146 (+5) ед.
Напомним, Россия массово набирает иностранцев в свою армию. В этом году враг планирует привлечь не менее 18,5 тысяч иностранцев. По всей РФ уже проверили мужчин-иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет и каждому региону установили четкий план — сколько людей они должны отправить на войну.