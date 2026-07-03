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Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 3 июля
Оккупанты также активно теряют технику и вооружение. В частности, в сутки минус четыре танка и более полусотни артсистем.
По состоянию на 3 июля ВСУ уничтожили 1 407 150 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Потери РФ на 3 июля:
личного состава — около 1 407 150 (+1 250) человек
танков — 12 073 (+4) ед.
боевых бронированных машин — 24 863 (+2) ед.
артиллерийских систем — 45 225 (+57) ед.
РСЗО — 1 912 (+2) ед.
средства ПВО — 1463 (+4) ед.
самолетов — 436 (+0) ед.
вертолетов — 353 (+0) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1809 (+18) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 387 342 (+2 152) ед.
крылатые ракеты — 4 846 (+48) ед.
корабли/катера — 33 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 115 237 (+385) ед.
специальная техника — 4380 (+4) ед.
Как сообщалось, ВСУ, вероятно, сбили российский ударный вертолет Ка-52М. О потере одному из самых современных вертолетов россиян сообщили российские военные и Z-блоггеры. Во время боевого вылета борт потерпел огневое поражение, в результате чего один из пилотов погиб.