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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
385
Время на прочтение
1 мин

Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 3 июля

Оккупанты также активно теряют технику и вооружение. В частности, в сутки минус четыре танка и более полусотни артсистем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Утраты РФ в войне.

Утраты РФ в войне. / © Associated Press

По состоянию на 3 июля ВСУ уничтожили 1 407 150 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери РФ на 3 июля:

  • личного состава — около 1 407 150 (+1 250) человек

  • танков — 12 073 (+4) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 863 (+2) ед.

  • артиллерийских систем — 45 225 (+57) ед.

  • РСЗО — 1 912 (+2) ед.

  • средства ПВО — 1463 (+4) ед.

  • самолетов — 436 (+0) ед.

  • вертолетов — 353 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1809 (+18) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 387 342 (+2 152) ед.

  • крылатые ракеты — 4 846 (+48) ед.

  • корабли/катера — 33 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 115 237 (+385) ед.

  • специальная техника — 4380 (+4) ед.

Как сообщалось, ВСУ, вероятно, сбили российский ударный вертолет Ка-52М. О потере одному из самых современных вертолетов россиян сообщили российские военные и Z-блоггеры. Во время боевого вылета борт потерпел огневое поражение, в результате чего один из пилотов погиб.

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Дата публикации
Количество просмотров
385
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