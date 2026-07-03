Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 3 июля

Утраты РФ в войне. / © Associated Press

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По состоянию на 3 июля ВСУ уничтожили 1 407 150 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери РФ на 3 июля:

личного состава — около 1 407 150 (+1 250) человек

танков — 12 073 (+4) ед.

боевых бронированных машин — 24 863 (+2) ед.

артиллерийских систем — 45 225 (+57) ед.

РСЗО — 1 912 (+2) ед.

средства ПВО — 1463 (+4) ед.

самолетов — 436 (+0) ед.

вертолетов — 353 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов — 1809 (+18) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 387 342 (+2 152) ед.

крылатые ракеты — 4 846 (+48) ед.

корабли/катера — 33 (+0) ед.

подлодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 115 237 (+385) ед.

специальная техника — 4380 (+4) ед.

Как сообщалось, ВСУ, вероятно, сбили российский ударный вертолет Ка-52М. О потере одному из самых современных вертолетов россиян сообщили российские военные и Z-блоггеры. Во время боевого вылета борт потерпел огневое поражение, в результате чего один из пилотов погиб.

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