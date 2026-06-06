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Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 5 июня
Потери путинского войска выросли еще почти на 1,4 тыс. человек. Уничтожено немало вражеской техники.
По состоянию на 6 июня 2026 года ВСУ уничтожили 1 372 270 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1380 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава - около 1 372 270 (+1380) человек
танков - 11 983 (+3) ед.
боевых бронированных машин - 24 696 (+12) ед.
артиллерийских систем - 43 397 (+82) ед.
РСЗО - 1 837 (+5) ед.
средства ПВО - 1405 (+1) ед.
самолетов - 436 (+0) ед.
вертолетов - 353 (+0) ед.
наземных робототехнических комплексов - 1585 (+9) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 331 818 (+2046) ед.
крылатые ракеты - 4 733 (+0) ед.
корабли/катера - 33 (+0) ед.
подводные лодки - 2 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн - 103 658 (+358) ед.
специальная техника - 4 253 (+3) ед.
Как сообщалось, во время удар по базе РФ в Крыму российская армия, по предварительным данным, потеряла не менее 15 солдат. "Прилет" произошел по месту дислокации 126-й отдельной бригады береговой обороны РФ в Перевальном.