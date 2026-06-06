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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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381
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Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 5 июня

Потери путинского войска выросли еще почти на 1,4 тыс. человек. Уничтожено немало вражеской техники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Потери России в войне

Потери России в войне / © Associated Press

По состоянию на 6 июня 2026 года ВСУ уничтожили 1 372 270 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1380 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава - около 1 372 270 (+1380) человек

  • танков - 11 983 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин - 24 696 (+12) ед.

  • артиллерийских систем - 43 397 (+82) ед.

  • РСЗО - 1 837 (+5) ед.

  • средства ПВО - 1405 (+1) ед.

  • самолетов - 436 (+0) ед.

  • вертолетов - 353 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов - 1585 (+9) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 331 818 (+2046) ед.

  • крылатые ракеты - 4 733 (+0) ед.

  • корабли/катера - 33 (+0) ед.

  • подводные лодки - 2 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн - 103 658 (+358) ед.

  • специальная техника - 4 253 (+3) ед.

Как сообщалось, во время удар по базе РФ в Крыму российская армия, по предварительным данным, потеряла не менее 15 солдат. "Прилет" произошел по месту дислокации 126-й отдельной бригады береговой обороны РФ в Перевальном.

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Дата публикации
Количество просмотров
381
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