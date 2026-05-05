Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 5 мая

Потери России в войне

По состоянию на 5 мая 2026 года ВСУ уничтожили 1 336 120 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава - около 1 336 120 (+970) человек

танков - 11 917 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 24 510 (+3) ед.

артиллерийских систем - 41 386 (+80) ед.

РСЗО - 1 770 (+3) ед.

средства ПВО - 1361 (+4) ед.

самолетов - 435 (+0) ед.

вертолетов - 352 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов - 1320 (+3) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 274 030 (+1 968) ед.

крылатые ракеты - 4584 (+0) ед.

корабли / катера - 33 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 94 030 (+206) ед.

специальная техника - 4 170 (+2) ед.

Напомним, в конце апреля ВСУ поразили элитные Су-57 и Су-34 на российском аэродроме Шагол в Челябинской области, на расстоянии около 1700 км от госграницы Украины. По данным Генштаба, были поражены несколько истребителей Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34.

