Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 5 мая

За прошедшие сутки было уничтожено еще 80 артсистем и около 2 тысяч БПЛА.

Потери России в войне / © Associated Press

По состоянию на 5 мая 2026 года ВСУ уничтожили 1 336 120 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава - около 1 336 120 (+970) человек

  • танков - 11 917 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин - 24 510 (+3) ед.

  • артиллерийских систем - 41 386 (+80) ед.

  • РСЗО - 1 770 (+3) ед.

  • средства ПВО - 1361 (+4) ед.

  • самолетов - 435 (+0) ед.

  • вертолетов - 352 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов - 1320 (+3) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 274 030 (+1 968) ед.

  • крылатые ракеты - 4584 (+0) ед.

  • корабли / катера - 33 (+0) ед.

  • подводные лодки - 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны - 94 030 (+206) ед.

  • специальная техника - 4 170 (+2) ед.

Напомним, в конце апреля ВСУ поразили элитные Су-57 и Су-34 на российском аэродроме Шагол в Челябинской области, на расстоянии около 1700 км от госграницы Украины. По данным Генштаба, были поражены несколько истребителей Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34.

