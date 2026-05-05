- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 234
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 5 мая
За прошедшие сутки было уничтожено еще 80 артсистем и около 2 тысяч БПЛА.
По состоянию на 5 мая 2026 года ВСУ уничтожили 1 336 120 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава - около 1 336 120 (+970) человек
танков - 11 917 (+3) ед.
боевых бронированных машин - 24 510 (+3) ед.
артиллерийских систем - 41 386 (+80) ед.
РСЗО - 1 770 (+3) ед.
средства ПВО - 1361 (+4) ед.
самолетов - 435 (+0) ед.
вертолетов - 352 (+0) ед.
наземных робототехнических комплексов - 1320 (+3) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 274 030 (+1 968) ед.
крылатые ракеты - 4584 (+0) ед.
корабли / катера - 33 (+0) ед.
подводные лодки - 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 94 030 (+206) ед.
специальная техника - 4 170 (+2) ед.
Напомним, в конце апреля ВСУ поразили элитные Су-57 и Су-34 на российском аэродроме Шагол в Челябинской области, на расстоянии около 1700 км от госграницы Украины. По данным Генштаба, были поражены несколько истребителей Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34.