Потери России в войне стремительно растут: Генштаб назвал новые данные

За сутки ликвидировано 390 российских захватчиков.
Общие боевые потери России к утру 24 сентября составляют 275 850 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 390 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 275 850 (+390) человек
- танков ‒ 4662 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 8914 (+2)
- артиллерийских систем – 6233 (+23)
- РСЗО – 789
- средства ПВО ‒ 531 (+1)
- самолетов – 315
- вертолетов – 316
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4888 (+21)
- крылатые ракеты ‒ 1518
- корабли /катера ‒ 20
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 8734 (+18)
- специальная техника ‒ 914 (+2)
Ранее стало известно, что во время контрнаступления на западе Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили одно из его формирований – 810-ю отдельную бригаду морской пехоты.
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