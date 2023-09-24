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Потери России в войне стремительно растут: Генштаб назвал новые данные

Потери России в войне стремительно растут: Генштаб назвал новые данные

оккупанты несут потери на поле боя / Фото: Associated Press

За сутки ликвидировано 390 российских захватчиков.

Общие боевые потери России к утру 24 сентября составляют 275 850 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 390 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 275 850 (+390) человек
  • танков ‒ 4662 (+7)
  • боевых бронированных машин ‒ 8914 (+2)
  • артиллерийских систем – 6233 (+23)
  • РСЗО – 789
  • средства ПВО ‒ 531 (+1)
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 316
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4888 (+21)
  • крылатые ракеты ‒ 1518
  • корабли /катера ‒ 20
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8734 (+18)
  • специальная техника ‒ 914 (+2)

Ранее стало известно, что во время контрнаступления на западе Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили одно из его формирований – 810-ю отдельную бригаду морской пехоты.

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