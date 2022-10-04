Потери России: ВСУ "отминусовали" еще 370 оккупантов и уничтожили вражеский самолет

С начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины ликвидировали более 60 тыс. оккупантов.
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 60 800 военнослужащих, данные уточняются.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Наибольшие потери за минувшие сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.10 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 60800 (+370) человек ликвидировано;
- танков – 2424 (+44) ед;
- боевых бронированных машин – 5018 (+27) ед;
- артиллерийских систем – 1407 (+2) ед;
- РСЗО – 340 (+2) ед;
- средства ПВО – 177 (+1) ед;
- самолетов – 266 (+1) ед;
- вертолетов – 228 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1028 (+2);
- крылатые ракеты – 246 (+0);
- корабли /катера – 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3823 (+12) ед;
- специальная техника – 131 (+0).
Напомним, по данным Института исследования войны, ВСУ добились значительных успехов в районе Лимана и могли прорвать границу Луганщины в направлении Кременной.
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