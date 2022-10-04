Потери России: ВСУ "отминусовали" еще 370 оккупантов и уничтожили вражеский самолет

С начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины ликвидировали более 60 тыс. оккупантов.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 60 800 военнослужащих, данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наибольшие потери за минувшие сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.10 ориентировочно составляют:

личного состава – около 60800 (+370) человек ликвидировано;

танков – 2424 (+44) ед;

боевых бронированных машин – 5018 (+27) ед;

артиллерийских систем – 1407 (+2) ед;

РСЗО – 340 (+2) ед;

средства ПВО – 177 (+1) ед;

самолетов – 266 (+1) ед;

вертолетов – 228 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1028 (+2);

крылатые ракеты – 246 (+0);

корабли /катера – 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3823 (+12) ед;

специальная техника – 131 (+0).

Напомним, по данным Института исследования войны, ВСУ добились значительных успехов в районе Лимана и могли прорвать границу Луганщины в направлении Кременной.

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