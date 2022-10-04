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Потери России: ВСУ "отминусовали" еще 370 оккупантов и уничтожили вражеский самолет

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Потери России: ВСУ "отминусовали" еще 370 оккупантов и уничтожили вражеский самолет

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

С начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины ликвидировали более 60 тыс. оккупантов.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 60 800 военнослужащих, данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наибольшие потери за минувшие сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.10 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 60800 (+370) человек ликвидировано;
  • танков – 2424 (+44) ед;
  • боевых бронированных машин – 5018 (+27) ед;
  • артиллерийских систем – 1407 (+2) ед;
  • РСЗО – 340 (+2) ед;
  • средства ПВО – 177 (+1) ед;
  • самолетов – 266 (+1) ед;
  • вертолетов – 228 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1028 (+2);
  • крылатые ракеты – 246 (+0);
  • корабли /катера – 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3823 (+12) ед;
  • специальная техника – 131 (+0).

Напомним, по данным Института исследования войны, ВСУ добились значительных успехов в районе Лимана и могли прорвать границу Луганщины в направлении Кременной.

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