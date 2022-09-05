Потери России: за сутки ВСУ ликвидировали еще 300 оккупантов и уничтожили 19 вражеских танков

ВСУ с начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили почти 50 тысяч оккупантов.

Так, по состоянию на 5 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 49800 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком направлении.

Об этом 5 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.09 ориентировочно составляют:

личного состава – около 49800 (+300) человек ликвидировано

танков – 2068 (+19) ед.

боевых бронированных машин – 4459 (+29) ед.

артиллерийских систем – 1157 (+10) ед.

РСЗО – 294 (+0) ед.

средств ПВО – 156 (+0) ед.

самолетов – 236 (+0) ед.

вертолетов – 206 (+0) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3) ед.

крылатых ракет – 205 (+2)

кораблей/катеров – 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3286 (+10) ед.

специальной техники – 107 (+1)

Фото: ТСН.ua

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 194-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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