Потери России: за сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и сбили две вражеские крылатые ракеты

ВСУ с начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 48,5 тысячи оккупантов.
Так, по состоянию на 2 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 48700. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком и Кураховском направлениях.
Об этом 2 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.09 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 48700 (+350) человек ликвидировано
- танков – 2009 (+12) ед.
- боевых бронированных машин – 4366 (+21) ед.
- артиллерийских систем – 1126 (+11) ед.
- РСЗО – 289 (+2) ед.
- средств ПВО – 153 (+0) ед.
- самолетов – 234 (+0) ед.
- вертолетов – 205 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2) ед.
- крылатых ракет – 198 (+2)
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3247 (+8) ед.
- специальной техники – 105 (+1)
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 191-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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