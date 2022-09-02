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Потери России: за сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и сбили две вражеские крылатые ракеты

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Потери России: за сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и сбили две вражеские крылатые ракеты

Фото: Associated Press

ВСУ с начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 48,5 тысячи оккупантов.

Так, по состоянию на 2 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 48700. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком и Кураховском направлениях.

Об этом 2 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.09 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 48700 (+350) человек ликвидировано
  • танков – 2009 (+12) ед.
  • боевых бронированных машин – 4366 (+21) ед.
  • артиллерийских систем – 1126 (+11) ед.
  • РСЗО – 289 (+2) ед.
  • средств ПВО – 153 (+0) ед.
  • самолетов – 234 (+0) ед.
  • вертолетов – 205 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2) ед.
  • крылатых ракет – 198 (+2)
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3247 (+8) ед.
  • специальной техники – 105 (+1)

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 191-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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