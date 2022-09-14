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Потери России: за сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и сбили по два вражеских самолета и вертолета

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Потери России: за сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и сбили по два вражеских самолета и вертолета

Иллюстративная фотография. / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

ВСУ с начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 53,6 тысячи российских военных.

Так, по состоянию на 14 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 53 650 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Харьковском и Донецком направлениях.

Об этом 14 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.09 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 53650 (+350) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2180 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 4665 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 1290 (+11) ед.
  • РСЗО – 311 (+0) ед.
  • средства ПВО – 167 (+2) ед.
  • самолетов – 246 (+2) ед.
  • вертолетов – 215 (+2) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+4) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 233 (+0)
  • корабли/катера ‒ 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3501 (+32) ед.
  • специальная техника ‒ 120 (+3)

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 203-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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