Потери России: за сутки ВСУ ликвидировали еще 450 оккупантов и сбили вертолет

ВСУ от начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 48 тысяч оккупантов.

Так, по состоянию на 1 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 48350. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком и Кураховском направлениях.

Об этом 1 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.09 ориентировочно составляют:

личного состава – около 48350 (+450) человек ликвидировано

танков – 1997 (+23) ед.

боевых бронированных машин – 4345 (+33) ед.

артиллерийских систем – 1115 (+24) ед.

РСЗО – 287 (+2) ед.

средств ПВО – 153 (+1) ед.

самолетов – 234 (+0) ед.

вертолетов – 205 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2) ед.

крылатых ракет – 196 (+0)

кораблей/катеров – 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3239 (+3) ед.

специальной техники – 104 (+1)

Фото: ТСН.ua

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 190-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: