Потери России: за сутки ВСУ ликвидировали еще 450 оккупантов и сбили вертолет

ВСУ от начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 48 тысяч оккупантов.
Так, по состоянию на 1 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 48350. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком и Кураховском направлениях.
Об этом 1 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.09 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 48350 (+450) человек ликвидировано
- танков – 1997 (+23) ед.
- боевых бронированных машин – 4345 (+33) ед.
- артиллерийских систем – 1115 (+24) ед.
- РСЗО – 287 (+2) ед.
- средств ПВО – 153 (+1) ед.
- самолетов – 234 (+0) ед.
- вертолетов – 205 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2) ед.
- крылатых ракет – 196 (+0)
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3239 (+3) ед.
- специальной техники – 104 (+1)
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 190-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
Читайте также:
- "Эта зима будет тяжелой для всех": Волкер заявил, что война в Украине будет продолжаться и весной, и летом 2023 года
- Три сценария развития войны: на что рассчитывает Путин, и при каких условиях Украина победит
- Когда Украина выйдет на границы 91-го года и как закончить войну — Жданов