Потери России: за сутки ВСУ ликвидировали еще 460 оккупантов и сбили вражеские самолет и вертолет

ВСУ с начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 50 тысяч оккупантов.

Так, по состоянию на 7 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 50610 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком направлении.

Об этом 7 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.09 ориентировочно составляют:

личного состава – около 50610 (+460) человек ликвидировано

танков – 2097 (+20) ед.

боевых бронированных машин – 4520 (+36) ед.

артиллерийских систем – 1194 (+15) ед.

РСЗО – 300 (+4) ед.

средств ПВО – 156 (+0) ед.

самолетов – 237 (+1) ед.

вертолетов – 208 (+1) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4) ед.

крылатых ракет – 214 (+5)

кораблей/катеров – 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3320 (+15) ед.

специальной техники – 109 (+0)

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 196-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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