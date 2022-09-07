Потери России: за сутки ВСУ ликвидировали еще 460 оккупантов и сбили вражеские самолет и вертолет

ВСУ с начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 50 тысяч оккупантов.
Так, по состоянию на 7 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 50610 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком направлении.
Об этом 7 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.09 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 50610 (+460) человек ликвидировано
- танков – 2097 (+20) ед.
- боевых бронированных машин – 4520 (+36) ед.
- артиллерийских систем – 1194 (+15) ед.
- РСЗО – 300 (+4) ед.
- средств ПВО – 156 (+0) ед.
- самолетов – 237 (+1) ед.
- вертолетов – 208 (+1) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4) ед.
- крылатых ракет – 214 (+5)
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3320 (+15) ед.
- специальной техники – 109 (+0)
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 196-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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