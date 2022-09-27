Потери России: за сутки ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов и сбили вражеский самолет

Самые большие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Так, по состоянию на 27 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 57 750 человек. Данные уточняются.

Об этом 27 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.09 ориентировочно составляют:

личного состава – около 57750 (+550) человек ликвидировано

танков ‒ 2306 (+16) ед.

боевых бронированных машин – 4881 (+24) ед.

артиллерийских систем – 1378 (+9) ед.

РСЗО – 331 (+1) ед.

средства ПВО – 175 (+3) ед.

самолетов – 261 (+1) ед.

вертолетов – 224 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7) ед.

крылатые ракеты ‒ 241 (+0)

корабли/катера ‒ 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3730 (+19) ед.

специальная техника ‒ 131 (+0)

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 216-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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