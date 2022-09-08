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Потери России: за сутки ВСУ ликвидировали еще 640 оккупантов и сбили по два вражеских самолета и вертолета

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Потери России: за сутки ВСУ ликвидировали еще 640 оккупантов и сбили по два вражеских самолета и вертолета

Фото: Associated Press

ВСУ с начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 51 тысячи российских военных.

Так, по состоянию на 8 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 51250 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком направлении.

Об этом 8 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.09 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 51250 (+640) человек ликвидировано
  • танков – 2112 (+15) ед.
  • боевых бронированных машин – 4557 (+37) ед.
  • артиллерийских систем – 1126 (+32) ед.
  • РСЗО – 305 (+5) ед.
  • средств ПВО – 159 (+3) ед.
  • самолетов – 239 (+2) ед.
  • вертолетов – 210 (+2) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4) ед.
  • крылатых ракет – 214 (+0)
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3344 (+24) ед.
  • специальной техники – 110 (+1)
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 197-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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