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Потери России: за сутки ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов и сбили вражеский вертолет

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Потери России: за сутки ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов и сбили вражеский вертолет

Фото: Facebook/ВМС ВС Украины

ВСУ с начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили почти 52 тысячи российских военных.

Так, по состоянию на 9 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 51 900 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Харьковском и Донецком направлениях.

Об этом 9 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.09 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 51900 (+650) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2122 (+10) ед.
  • боевых бронированных машин – 4575 (+18) ед.
  • артиллерийских систем – 1237 (+11) ед.
  • РСЗО – 306 (+1) ед.
  • средства ПВО – 159 (+0) ед.
  • самолетов – 239 (+0) ед.
  • вертолетов – 211 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 214 (+0)
  • корабли/катера ‒ 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3399 (+55) ед.
  • специальная техника ‒ 114 (+4)
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 198-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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