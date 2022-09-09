Потери России: за сутки ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов и сбили вражеский вертолет

ВСУ с начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили почти 52 тысячи российских военных.
Так, по состоянию на 9 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 51 900 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Харьковском и Донецком направлениях.
Об этом 9 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.09 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 51900 (+650) человек ликвидировано
- танков ‒ 2122 (+10) ед.
- боевых бронированных машин – 4575 (+18) ед.
- артиллерийских систем – 1237 (+11) ед.
- РСЗО – 306 (+1) ед.
- средства ПВО – 159 (+0) ед.
- самолетов – 239 (+0) ед.
- вертолетов – 211 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4) ед.
- крылатые ракеты ‒ 214 (+0)
- корабли/катера ‒ 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3399 (+55) ед.
- специальная техника ‒ 114 (+4)
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 198-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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