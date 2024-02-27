Потери россиян и ситуация на Авдеевском направлении: генерал Тарнавский подвел итоги суток

На Авдеевском направлении стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев.

Общие потери врага за сутки 27 февраля составили 347 человек. Именно столько россиян погибло. В вооружении и военной технике оккупанты потеряли танк, 7 боевых бронемашин, 4 артиллерийские системы, 1 ПТРК, 1 СПГ, 5 автомобилей.

Об этом сообщил бригадный генерал. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Нейтрализованы или сбиты 255 враждебных БпЛА разных типов. Также Силы обороны Украины уничтожили один состав боеприпасов врага. Кроме того, за минувшие сутки и ночь, к 6 часам утра, еще 11 российских оккупантов было взято в плен", — сообщил он.

По его информации, в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" противник за минувшие сутки нанес 45 авиаударов, нанес 935 артобстрелов и 81 удар дронами-камикадзе. Произошли 43 боевых столкновения.

На Авдеевском направлении стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев.

"Попытки наступательных действий россиян в районах Новомихайловки и Роботиного не имели успеха", — добавил Тарнавский.

Напомним. ВСУ 27 февраля сбили второй за день российский истребитель Су-34 на востоке. Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что из-за таких потерь россияне должны задуматься относительно уместности "авиационных мясных штурмов".