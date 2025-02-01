Потери россиян на фронте: Генштаб обновил данные 1 февраля

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
За прошедшие сутки армия РФ потеряла на фронте 1430 солдат, девять танков и 48 артиллерийских систем.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 839 040 (+1430) человек
- танков ‒ 9902 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 20653 (+22)
- артиллерийских систем – 22493 (+48)
- РСЗО – 1266 (+1)
- средства ПВО ‒ 1050
- самолетов – 369
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23694 (+121)
- крылатые ракеты ‒ 3054
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 35629 (+77)
- специальная техника ‒ 3727 (+1)
Напомним, за декабрь 2024 года на фронте было ликвидировано около 50 тысяч российских оккупантов. Это рекордный месяц за год по уничтожению вражеских сил.
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