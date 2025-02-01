Потери россиян на фронте: Генштаб обновил данные 1 февраля

За прошедшие сутки армия РФ потеряла на фронте 1430 солдат, девять танков и 48 артиллерийских систем.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 839 040 (+1430) человек

танков ‒ 9902 (+9)

боевых бронированных машин ‒ 20653 (+22)

артиллерийских систем – 22493 (+48)

РСЗО – 1266 (+1)

средства ПВО ‒ 1050

самолетов – 369

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 23694 (+121)

крылатые ракеты ‒ 3054

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 35629 (+77)

специальная техника ‒ 3727 (+1)

Напомним, за декабрь 2024 года на фронте было ликвидировано около 50 тысяч российских оккупантов. Это рекордный месяц за год по уничтожению вражеских сил.

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