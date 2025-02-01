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Потери россиян на фронте: Генштаб обновил данные 1 февраля

Потери россиян на фронте: Генштаб обновил данные 1 февраля

Российский солдат / Фото: Associated Press

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

За прошедшие сутки армия РФ потеряла на фронте 1430 солдат, девять танков и 48 артиллерийских систем.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 839 040 (+1430) человек
  • танков ‒ 9902 (+9)
  • боевых бронированных машин ‒ 20653 (+22)
  • артиллерийских систем – 22493 (+48)
  • РСЗО – 1266 (+1)
  • средства ПВО ‒ 1050
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23694 (+121)
  • крылатые ракеты ‒ 3054
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35629 (+77)
  • специальная техника ‒ 3727 (+1)

Напомним, за декабрь 2024 года на фронте было ликвидировано около 50 тысяч российских оккупантов. Это рекордный месяц за год по уничтожению вражеских сил.

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