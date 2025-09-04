ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
208
Время на прочтение
1 мин

Потери россиян на фронте: Генштаб обновил данные по состоянию на 4 сентября

Оккупанты снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За прошедшие сутки украинским воинам удалось ликвидировать 840 оккупантов. Общие боевые потери врага составили 1085410 человек.

Об этом 4 сентября сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1085410 (+840) человек

  • танков — 11157

  • боевых бронированных машин — 23241 (+4)

  • артиллерийских систем — 32385 (+43)

  • РСЗО — 1479 (+2)

  • средства ПВО — 1215 (+2)

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 341

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 56045 (+261)

  • крылатые ракеты — 3686 (+22)

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 60692 (+92)

  • специальная техника — 3956

Напомним, российская пропаганда распространила отчет главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова по итогам так называемой «весенне-летней кампании 2025 года». Украинская сторона называет этот документ очередным примером дезинформации и попыткой выдать желаемое за действительное.

Дата публикации
Количество просмотров
208
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie