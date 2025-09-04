- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 208
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери россиян на фронте: Генштаб обновил данные по состоянию на 4 сентября
Оккупанты снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.
За прошедшие сутки украинским воинам удалось ликвидировать 840 оккупантов. Общие боевые потери врага составили 1085410 человек.
Об этом 4 сентября сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1085410 (+840) человек
танков — 11157
боевых бронированных машин — 23241 (+4)
артиллерийских систем — 32385 (+43)
РСЗО — 1479 (+2)
средства ПВО — 1215 (+2)
самолетов — 422
вертолетов — 341
БпЛА оперативно-тактического уровня — 56045 (+261)
крылатые ракеты — 3686 (+22)
корабли / катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 60692 (+92)
специальная техника — 3956
Напомним, российская пропаганда распространила отчет главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова по итогам так называемой «весенне-летней кампании 2025 года». Украинская сторона называет этот документ очередным примером дезинформации и попыткой выдать желаемое за действительное.