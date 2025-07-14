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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери россиян на фронте пересекли новую психологическую отметку

За сутки армия захватчиков понесла серьезные потери на фронте. Генштаб сообщил новые цифры.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1130 оккупантов. Общие боевые потери врага достигли 1035060 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери оккупантов с начала войны составляют:

  • личного состава — 1035060 (+1130) человек

  • танков — 11019 (+3)

  • боевых бронированных машин — 22987 (+4)

  • артиллерийских систем — 30294 (+51)

  • РСЗО — 1438

  • средства ПВО — 1194

  • самолетов — 421

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 45635 (+124)

  • крылатых ракет — 3491

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 55025 (+102)

  • специальной техники — 3932 (+3)

Напомним, госсекретарь США Марк Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими. Он уточнил, что у Украины «цифры меньше, но все равно очень значительны». О какой именно цифре потерь Украины идет речь, Рубио не уточнил.

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