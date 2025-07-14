Потери россиян на фронте пересекли новую психологическую отметку

Российский солдат / © Associated Press

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За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1130 оккупантов. Общие боевые потери врага достигли 1035060 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери оккупантов с начала войны составляют:

личного состава — 1035060 (+1130) человек

танков — 11019 (+3)

боевых бронированных машин — 22987 (+4)

артиллерийских систем — 30294 (+51)

РСЗО — 1438

средства ПВО — 1194

самолетов — 421

вертолетов — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 45635 (+124)

крылатых ракет — 3491

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 55025 (+102)

специальной техники — 3932 (+3)

Напомним, госсекретарь США Марк Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими. Он уточнил, что у Украины «цифры меньше, но все равно очень значительны». О какой именно цифре потерь Украины идет речь, Рубио не уточнил.

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