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Потери россиян на фронте пересекли новую психологическую отметку
За сутки армия захватчиков понесла серьезные потери на фронте. Генштаб сообщил новые цифры.
За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1130 оккупантов. Общие боевые потери врага достигли 1035060 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие потери оккупантов с начала войны составляют:
личного состава — 1035060 (+1130) человек
танков — 11019 (+3)
боевых бронированных машин — 22987 (+4)
артиллерийских систем — 30294 (+51)
РСЗО — 1438
средства ПВО — 1194
самолетов — 421
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 45635 (+124)
крылатых ракет — 3491
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 55025 (+102)
специальной техники — 3932 (+3)
Напомним, госсекретарь США Марк Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими. Он уточнил, что у Украины «цифры меньше, но все равно очень значительны». О какой именно цифре потерь Украины идет речь, Рубио не уточнил.