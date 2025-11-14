ТСН в социальных сетях

Война
213
1 мин

Потери россиян на фронте пересекли новую психологическую отметку

За прошедшие сутки российские солдаты понесли немало потерь на фронте.

Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Войска врага и дальше теряют живую силу и технику в войне против Украины. По итогам прошедших суток ВСУ на фронте ликвидировали еще 1 040 захватчиков.

Об этом говорится в отчете Генштаба.

Общие потери:

  • личного состава — около 1 156 400 (+1 040) человек

  • танков — 11 344

  • боевых бронированных машин — 23 569 (+2)

  • артиллерийских систем — 34 423 (+35)

  • РСЗО — 1 540

  • средства ПВО — 1 242

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 80 387 (+442)

  • крылатые ракеты — 3 926

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 67 306 (+95)

  • специальная техника — 3 996

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.

