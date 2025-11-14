- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 213
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери россиян на фронте пересекли новую психологическую отметку
За прошедшие сутки российские солдаты понесли немало потерь на фронте.
Войска врага и дальше теряют живую силу и технику в войне против Украины. По итогам прошедших суток ВСУ на фронте ликвидировали еще 1 040 захватчиков.
Об этом говорится в отчете Генштаба.
Общие потери:
личного состава — около 1 156 400 (+1 040) человек
танков — 11 344
боевых бронированных машин — 23 569 (+2)
артиллерийских систем — 34 423 (+35)
РСЗО — 1 540
средства ПВО — 1 242
самолетов — 428
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 80 387 (+442)
крылатые ракеты — 3 926
корабли/катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 67 306 (+95)
специальная техника — 3 996
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.