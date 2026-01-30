Потери россиян на фронте пересекли новую психологическую отметку

Оккупант / © Getty Images

За последние сутки россияне потеряли на фронте еще 1310 солдат. Также Силы обороны Украины уничтожили танк, 15 артсистем, 555 дронов, 129 единиц автотехники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ по состоянию на 30 января 2026 года:

личного состава — около 1 238 710 (+1 310) человек.

танков — 11 614 (+1)

боевых бронированных машин — 23 969 (+4)

артиллерийских систем — 36 748 (+15)

РСЗО — 1 631 (+2)

средств ПВО — 1 289 (+1)

самолетов — 435

вертолетов — 347

БПЛА оперативно-тактического уровня — 119 234 (+555)

крылатых ракет — 4 205

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 2

автомобильной техники и автоцистерн — 76 319 (+129)

специальной техники — 4 054 (+1)

Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит потери в любой войне после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.