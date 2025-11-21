- Дата публикации
Потери россиян на фронте выросли: Генштаб раскрыл детали
Российские захватчики понесли немало потерь на фронте за прошедшие сутки.
Потери российских оккупантов в войне против Украины достигли 1 163 170 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1050 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава — около 1 163 170 (+1050)
танков — 11 357 (+1)
боевых бронированных машин — 23 600 (+3)
артиллерийских систем — 34 550 (+20)
РСЗО — 1 546 (+0)
средства ПВО — 1 247
самолетов — 428
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 82 620 (+150)
крылатые ракеты — 3 981
корабли/катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 67 768 (+65)
специальная техника — 4 002
