ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

Потери россиян на фронте выросли: Генштаб раскрыл детали

Российские захватчики понесли немало потерь на фронте за прошедшие сутки.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины достигли 1 163 170 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1050 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 1 163 170 (+1050)

  • танков — 11 357 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23 600 (+3)

  • артиллерийских систем — 34 550 (+20)

  • РСЗО — 1 546 (+0)

  • средства ПВО — 1 247

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 82 620 (+150)

  • крылатые ракеты — 3 981

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 67 768 (+65)

  • специальная техника — 4 002

Ранее сообщалось, что российское военное командование, а именно начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, выступило с очередным потоком фантастических заявлений, полностью противоречащих реальной ситуации на фронте.

Дата публикации
Количество просмотров
56
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie