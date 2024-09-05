Потери россиян пересекли новую психологическую отметку

ВСУ уничтожают врага на поле боя.
Потери российских оккупантов уже составляют 621 550 человек. В сутки ВСУ ликвидировали еще более 1200 россиян.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 621 550 (+1200) человек
- танков ‒ 8624 (+6)
- боевых бронированных машин (+21)
- артиллерийских систем – 17725 (+31)
- РСЗО – 1177
- средства ПВО – 940
- самолетов – 368
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14658 (+42)
- крылатые ракеты ‒ 2587 (+7)
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 24044 (+37) ед,
- специальная техника ‒ 3024 (+10)
Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что в августе Силы обороны Украины уничтожили 36 810 оккупантов, 6 383 единицы вооружения и военной техники.
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