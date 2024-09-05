Потери россиян пересекли новую психологическую отметку

Потери российских оккупантов уже составляют 621 550 человек. В сутки ВСУ ликвидировали еще более 1200 россиян.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 621 550 (+1200) человек

танков ‒ 8624 (+6)

боевых бронированных машин (+21)

артиллерийских систем – 17725 (+31)

РСЗО – 1177

средства ПВО – 940

самолетов – 368

вертолетов – 328

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14658 (+42)

крылатые ракеты ‒ 2587 (+7)

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 24044 (+37) ед,

специальная техника ‒ 3024 (+10)

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что в августе Силы обороны Украины уничтожили 36 810 оккупантов, 6 383 единицы вооружения и военной техники.