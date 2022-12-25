Потери россиян перевалили за 102 тысячи: за сутки ликвидировали еще 620 оккупантов

Уничтожены еще пять вражеских танков.

С 24 февраля по 25 декабря Вооруженные силы Украины уничтожили 102 050 оккупантов армии РФ. За сутки ликвидировано еще 620 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 25.12 ориентировочно составляют:

личного состава – 102050 (+620) человек ликвидировано,

танков — 3011 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 6010 (+16) ед,

артиллерийских систем — 1991 (+3) ед,

РСЗО — 418 (+0) ед,

средства ПВО — 212 (+0) ед,

самолетов — 283 (+0) ед,

вертолетов — 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+0),

крылатые ракеты — 653 (+0),

корабли /катера — 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4635 (+8) ед,

специальная техника – 178 (+0).

Напомним, начались 305 сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки ВСУ отбили ряд атак в Харьковской Луганской и Донецкой областях. Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий в трех направлениях: Лиманском, Бахмутском и Авдеевском.

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