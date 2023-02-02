Потери россиян перевалили за 129 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 610 солдат РФ

С 24 февраля 2022-го по 2 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 129 030 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 610 русских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника:

личного состава – около 129 030 (+610) человек ликвидировано,

танков — 3211 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 6382 (+0) ед,

артиллерийских систем — 2212 (+5) ед,

РСЗО — 458 (+0) ед,

средства ПВО — 222 (+1) ед,

самолетов — 293 (+0) ед,

вертолетов — 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+0),

крылатые ракеты – 796 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5064 (+3) ед,

специальная техника – 200 (+0).

Напомним, военный эксперт Петр Черник считает, что в России иссякают запасы современных вооружений и техники. Именно поэтому во время вероятного наступления оккупанты будут делать ставку на сотни тысяч мобилизованных и устаревшее советское оружие, в частности, времен Второй мировой войны.

Читайте также: