Потери россиян перевалили за 129 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 610 солдат РФ

Уничтожена одна система ПВО врага.
С 24 февраля 2022-го по 2 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 129 030 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 610 русских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- личного состава – около 129 030 (+610) человек ликвидировано,
- танков — 3211 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 6382 (+0) ед,
- артиллерийских систем — 2212 (+5) ед,
- РСЗО — 458 (+0) ед,
- средства ПВО — 222 (+1) ед,
- самолетов — 293 (+0) ед,
- вертолетов — 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+0),
- крылатые ракеты – 796 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5064 (+3) ед,
- специальная техника – 200 (+0).
Напомним, военный эксперт Петр Черник считает, что в России иссякают запасы современных вооружений и техники. Именно поэтому во время вероятного наступления оккупанты будут делать ставку на сотни тысяч мобилизованных и устаревшее советское оружие, в частности, времен Второй мировой войны.
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