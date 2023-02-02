Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери россиян перевалили за 129 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 610 солдат РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1401
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Потери россиян перевалили за 129 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 610 солдат РФ

Фото: Associated Press

Уничтожена одна система ПВО врага.

С 24 февраля 2022-го по 2 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 129 030 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 610   русских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • личного состава – около 129 030 (+610) человек ликвидировано,
  • танков — 3211 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6382 (+0) ед,
  • артиллерийских систем — 2212 (+5) ед,
  • РСЗО — 458 (+0) ед,
  • средства ПВО — 222 (+1) ед,
  • самолетов — 293 (+0) ед,
  • вертолетов — 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+0),
  • крылатые ракеты – 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5064 (+3) ед,
  • специальная техника – 200 (+0).

Напомним, военный эксперт Петр Черник считает, что в России иссякают запасы современных вооружений и техники. Именно поэтому во время вероятного наступления оккупанты будут делать ставку на сотни тысяч мобилизованных и устаревшее советское оружие, в частности, времен Второй мировой войны.

Читайте также:

Карта войны на 1 февраля: россияне безуспешно штурмуют Донецкую область

Карта войны на 1 февраля: россияне безуспешно штурмуют Донецкую область

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1401
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация