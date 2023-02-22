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Потери россиян перевалили за 145 тысяч: в сутки ликвидировали еще 620 солдат РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Потери россиян перевалили за 145 тысяч: в сутки ликвидировали еще 620 солдат РФ

Фото: Associated Press

Уничтожены еще восемь вражеских танков.

С 24 февраля 2022-го по 22 февраля 2023-го ВСУ уничтожили  145 060 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 620 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 145 060 (+620) человек ликвидировано,
  • танков — 3334 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 6569 (+7) ед,
  • артиллерийских систем — 2345 (+7) ед,
  • РСЗО — 471 (+0) ед,
  • средства ПВО — 243 (+0) ед,
  • самолетов — 299 (+0) ед,
  • вертолетов — 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2026 (+3),
  • крылатые ракеты – 873 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5212 (+2) ед,
  • специальная техника-226 (+0).

Напомним, начались 364 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия России сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
128
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