Потери россиян перевалили за 152 тысячи: ликвидировано еще 765 солдат РФ

Уничтожен еще один вражеский самолет.

С 24 февраля 2022-го по 4 марта 2023-го ВСУ уничтожили 152 190 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 820 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

личного состава — около 152 190 (+820) человек ликвидировано,

танков — 3409 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 6683 (+10) ед,

артиллерийских систем — 2414 (+12) ед,

РСЗО — 487 (+3) ед,

средства ПВО — 247 (+0) ед,

самолетов — 302 (+1) ед,

вертолетов — 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2066 (+5),

крылатые ракеты – 873 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5289 (+8) ед,

специальная техника – 230 (+0).

Напомним, начались 374 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили на них более 150 атак противника.

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