Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери россиян перевалили за 152 тысячи: ликвидировано еще 765 солдат РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
295
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Потери россиян перевалили за 152 тысячи: ликвидировано еще 765 солдат РФ

Фото: Associated Press

Уничтожен еще один вражеский самолет.

С 24 февраля 2022-го по 4 марта 2023-го ВСУ уничтожили 152 190 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 820 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 152 190 (+820) человек ликвидировано,
  • танков — 3409 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 6683 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 2414 (+12) ед,
  • РСЗО — 487 (+3) ед,
  • средства ПВО — 247 (+0) ед,
  • самолетов — 302 (+1) ед,
  • вертолетов — 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2066 (+5),
  • крылатые ракеты – 873 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5289 (+8) ед,
  • специальная техника – 230 (+0).

Напомним, начались 374 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили на них более 150 атак противника.

Читайте также:

Бахмут держится: ВСУ уничтожили зенитноракетный комплекс "ТОР М1" оккупантов

Бахмут держится: ВСУ уничтожили зенитноракетный комплекс "ТОР М1" оккупантов

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
295
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация