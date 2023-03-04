Потери россиян перевалили за 152 тысячи: ликвидировано еще 765 солдат РФ

Уничтожен еще один вражеский самолет.
С 24 февраля 2022-го по 4 марта 2023-го ВСУ уничтожили 152 190 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 820 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава — около 152 190 (+820) человек ликвидировано,
- танков — 3409 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 6683 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 2414 (+12) ед,
- РСЗО — 487 (+3) ед,
- средства ПВО — 247 (+0) ед,
- самолетов — 302 (+1) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2066 (+5),
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5289 (+8) ед,
- специальная техника – 230 (+0).
Напомним, начались 374 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили на них более 150 атак противника.
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