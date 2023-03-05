Потери россиян перевалили за 153 тысячи: ликвидировано еще 930 солдат РФ

С 24 февраля 2022-го по 5 марта 2023-го ВСУ уничтожили 153 120 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 930 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

личного состава — около 153 120 (+930) человек ликвидировано,

танков — 3414 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 6692 (+9) ед,

артиллерийских систем — 2426 (+12) ед,

РСЗО — 488 (+1) ед,

средства ПВО — 248 (+1) ед,

самолетов — 302 (+0) ед,

вертолетов — 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2071 (+5),

крылатые ракеты – 873 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5299 (+10) ед,

специальная техника – 232 (+2).

Напомним, начались 375 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками было отбито более 130 атак противника на указанных направлениях.

Читайте также:

Аэроразведка показала работу своих "птичек" по уничтожению окупантов