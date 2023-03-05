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Потери россиян перевалили за 153 тысячи: ликвидировано еще 930 солдат РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери россиян перевалили за 153 тысячи: ликвидировано еще 930 солдат РФ

Фото: Associated Press

Уничтожены пять танков.

С 24 февраля 2022-го по 5 марта 2023-го ВСУ уничтожили 153 120 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 930 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 153 120 (+930) человек ликвидировано,
  • танков — 3414 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 6692 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 2426 (+12) ед,
  • РСЗО — 488 (+1) ед,
  • средства ПВО — 248 (+1) ед,
  • самолетов — 302 (+0) ед,
  • вертолетов — 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2071 (+5),
  • крылатые ракеты – 873 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5299 (+10) ед,
  • специальная техника – 232 (+2).

Напомним, начались 375 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками было отбито более 130 атак противника на указанных направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
631
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