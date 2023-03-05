Потери россиян перевалили за 153 тысячи: ликвидировано еще 930 солдат РФ

Уничтожены пять танков.
С 24 февраля 2022-го по 5 марта 2023-го ВСУ уничтожили 153 120 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 930 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава — около 153 120 (+930) человек ликвидировано,
- танков — 3414 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 6692 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 2426 (+12) ед,
- РСЗО — 488 (+1) ед,
- средства ПВО — 248 (+1) ед,
- самолетов — 302 (+0) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2071 (+5),
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5299 (+10) ед,
- специальная техника – 232 (+2).
Напомним, начались 375 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками было отбито более 130 атак противника на указанных направлениях.
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