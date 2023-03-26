Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери россиян перевалили за 170 тысяч: ликвидировано еще 660 солдат РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1607
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Потери россиян перевалили за 170 тысяч: ликвидировано еще 660 солдат РФ

Фото: Associated Press

Уничтожено одно средство ПВО.

С 24 февраля 2022-го по 26 марта 2023-го ВСУ уничтожили 170 550 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 660   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

  • личного состава — около 170 550 (+660) человек ликвидировано,
  • танков — 3595 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин — 6947 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 2631 (+8) ед,
  • РСЗО — 522 (+2) ед,
  • средства ПВО — 277 (+1) ед,
  • самолетов — 305 (+0) ед,
  • вертолетов — 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2216 (+2),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5486 (+3) ед,
  • специальная техника – 282 (+3).

Напомним, противник в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них наши воины отразили более 85 атак захватчиков. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 34 авиационных и 4 ракетных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Читайте также:

Когда закончится война – выход на границы 1991 года и дипломатический путь освобождения Украины

Когда закончится война – выход на границы 1991 года и дипломатический путь освобождения Украины

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1607
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация