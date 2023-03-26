Потери россиян перевалили за 170 тысяч: ликвидировано еще 660 солдат РФ

С 24 февраля 2022-го по 26 марта 2023-го ВСУ уничтожили 170 550 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 660 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

личного состава — около 170 550 (+660) человек ликвидировано,

танков — 3595 (+15) ед,

боевых бронированных машин — 6947 (+15) ед,

артиллерийских систем — 2631 (+8) ед,

РСЗО — 522 (+2) ед,

средства ПВО — 277 (+1) ед,

самолетов — 305 (+0) ед,

вертолетов — 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2216 (+2),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5486 (+3) ед,

специальная техника – 282 (+3).

Напомним, противник в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них наши воины отразили более 85 атак захватчиков. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 34 авиационных и 4 ракетных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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