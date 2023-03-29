Потери россиян перевалили за 172 тысячи: ликвидировано еще 610 окупантов

Уничтожен еще один самолет врага.

С 24 февраля 2022-го по 29 марта 2023-го ВСУ уничтожили 172 340 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 610 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

личного состава — около 172 340 (+610) человек ликвидировано,

танков — 3609 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 6966 (+0) ед,

артиллерийских систем — 2659 (+6) ед,

РСЗО — 526 (+1) ед,

средства ПВО — 277 (+0) ед,

самолетов — 306 (+1) ед,

вертолетов — 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+4),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5507 (+5) ед,

специальная техника – 288 (+1).

Напомним, армия России сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. За прошедшие сутки подразделениями Сил обороны Украины было отражено 57 атак противника на указанных направлениях.

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