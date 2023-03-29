Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери россиян перевалили за 172 тысячи: ликвидировано еще 610 окупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1503
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Потери россиян перевалили за 172 тысячи: ликвидировано еще 610 окупантов

Фото: Associated Press

Уничтожен еще один самолет врага.

С 24 февраля 2022-го по 29 марта 2023-го ВСУ уничтожили 172 340 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 610 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

  • личного состава — около 172 340 (+610) человек ликвидировано,
  • танков — 3609 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 6966 (+0) ед,
  • артиллерийских систем — 2659 (+6) ед,
  • РСЗО — 526 (+1) ед,
  • средства ПВО — 277 (+0) ед,
  • самолетов — 306 (+1) ед,
  • вертолетов — 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+4),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5507 (+5) ед,
  • специальная техника – 288 (+1).

Напомним, армия России сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. За прошедшие сутки подразделениями Сил обороны Украины было отражено 57 атак противника на указанных направлениях.

Читайте также:

Обстрелы регионов на 28 марта: россияне обстреливают города управляемыми авиабомбами

Обстрелы регионов на 28 марта: россияне обстреливают города управляемыми авиабомбами

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1503
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация