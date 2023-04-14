Потери россиян перевалили за 181 тысячу: за сутки ликвидировано пол тысячи солдат

Враг потерял еще четыре танка.
С 24 февраля 2022-го по 14 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 181 090 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 500 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 181 090 (+500) человек ликвидировано,
- танков — 3650 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7069 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 2784 (+7) ед,
- РСЗО — 535 (+0) ед,
- средства ПВО — 283 (+0) ед,
- самолетов — 307 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5640 (+3) ед,
- специальная техника – 321 (+1).
Напомним, начались 415 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и героизма наших воинов, было отражено 49 атак противника.