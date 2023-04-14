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Потери россиян перевалили за 181 тысячу: за сутки ликвидировано пол тысячи солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
915
Время на прочтение
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Потери россиян перевалили за 181 тысячу: за сутки ликвидировано пол тысячи солдат

Фото: Associated Press

Враг потерял еще четыре танка.

С 24 февраля 2022-го по 14 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 181 090 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 500 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 181 090 (+500) человек ликвидировано,
  • танков — 3650 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7069 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 2784 (+7) ед,
  • РСЗО — 535 (+0) ед,
  • средства ПВО — 283 (+0) ед,
  • самолетов — 307 (+0) ед,
  • вертолетов — 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5640 (+3) ед,
  • специальная техника – 321 (+1).

Напомним, начались 415 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и героизма наших воинов, было отражено 49 атак противника.

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Дата публикации
Просмотры
915
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