Потери россиян перевалили за 181 тысячу: за сутки ликвидировано пол тысячи солдат

Враг потерял еще четыре танка.

С 24 февраля 2022-го по 14 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 181 090 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 500 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 181 090 (+500) человек ликвидировано,

танков — 3650 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 7069 (+16) ед,

артиллерийских систем — 2784 (+7) ед,

РСЗО — 535 (+0) ед,

средства ПВО — 283 (+0) ед,

самолетов — 307 (+0) ед,

вертолетов — 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5640 (+3) ед,

специальная техника – 321 (+1).

Напомним, начались 415 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и героизма наших воинов, было отражено 49 атак противника.

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