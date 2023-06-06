Потери россиян перевалили за 211 тысяч: за сутки ликвидировано еще 800 оккупантов

Уничтожен еще один вражеский вертолет.
По состоянию на 6 июня 2023 г. ВСУ уничтожили 211 150 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 800 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери Российской армии от 24 февраля 2022 года:
- личного состава – около 211 150 (+800) человек ликвидировано,
- танков — 3860 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 7543 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 3603 (+36) ед,
- РСЗО — 590 (+6) ед,
- средства ПВО — 351 (+2) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 299 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3212 (+23),
- крылатые ракеты — 1171 (+35),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6332 (+20) ед,
- специальная техника – 489 (+5).
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в боях за Бахмут Донецкой области и оккупационная армия потеряла почти 23 тысячи своих военных. При этом потери Украины на этом направлении в 7,5 раза меньше.