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Потери россиян перевалили за 211 тысяч: за сутки ликвидировано еще 800 оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери россиян перевалили за 211 тысяч: за сутки ликвидировано еще 800 оккупантов

По состоянию на 6 июня 2023 года потери армии РФ составляют 211 150 солдат. / Фото: Associated Press

Уничтожен еще один вражеский вертолет.

По состоянию на 6 июня 2023 г. ВСУ уничтожили 211 150 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 800 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери Российской армии от 24 февраля 2022 года:

  • личного состава – около 211 150 (+800) человек ликвидировано,
  • танков — 3860 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 7543 (+20) ед,
  • артиллерийских систем — 3603 (+36) ед,
  • РСЗО — 590 (+6) ед,
  • средства ПВО — 351 (+2) ед,
  • самолетов — 313 (+0) ед,
  • вертолетов — 299 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3212 (+23),
  • крылатые ракеты — 1171 (+35),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6332 (+20) ед,
  • специальная техника – 489 (+5).

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в боях за Бахмут Донецкой области и оккупационная армия потеряла почти 23 тысячи своих военных. При этом потери Украины на этом направлении в 7,5 раза меньше.

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Дата публикации
Просмотры
572
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