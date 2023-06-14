Потери россиян перевалили за 217 тысяч: Генштаб обновил данные

В частности, уничтожены еще 13 крылатых ракет.

По состоянию на 14 июня 2023 года ВСУ уничтожили 217 330 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 680 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ от 24 февраля 2022 года:

личного состава — около 217 330 (+680) человек ликвидировано,

танков — 3943 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 7653 (+11) ед,

артиллерийских систем — 3783 (+17) ед,

РСЗО — 603 (+2) ед,

средства ПВО — 364 (+1) ед,

самолетов — 314 (+0) ед,

вертолетов — 300 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3324 (+15),

крылатые ракеты — 1196 (+13),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6482 (+9) ед,

специальная техника – 516 (+5).

Как сообщалось, в ночь на среду, 14 июня, российские оккупанты нанесли удар по военным и инфраструктурным объектам крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе. ПВО уничтожило 12 воздушных целей. Впрочем, есть попадания.

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