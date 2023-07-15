Потери россиян перевалили за 237 тысяч: Генштаб обновил данные

Уничтожены еще 24 беспилотника врага.
По состоянию на 15 июля 2023 года, ВСУ уничтожили 237 180 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 590 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:
- личного состава — около 237 180 (+590) человек ликвидировано,
- танков — 4102 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 8019 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 4463 (+14) ед,
- РСЗО — 680 (+0) ед,
- средства ПВО — 425 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3807 (+24),
- крылатые ракеты – 1273 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7036 (+17) ед,
- специальная техника – 664 (+2).
Напомним, начались 507-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Оккупанты нанесли 50 авиационных ударов по Украине в сутки. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 32 боевых столкновения.