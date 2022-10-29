Потери россиян перевалили за 70 тысяч: за сутки ликвидировали 550 оккупантов

Уничтожены три вражеских системы ПВО.
С 24 февраля по 29 октября Вооруженные силы Украины уничтожили 70 250 оккупантов армии РФ. В сутки ликвидировано еще 550 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02 до 29.10 ориентировочно составляют:
- личного состава — 70 250 (+550) человек ликвидировано,
- танков — 2659 (+19) ед,
- боевых бронированных машин — 5401(+23) ед,
- артиллерийских систем — 1708 (+9) ед,
- РСЗО — 380 (+1) ед,
- средства ПВО — 195 (+3) ед,
- самолетов — 273 (+1) ед,
- вертолетов — 252 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5),
- крылатые ракеты — 351 (+0),
- корабли /катера — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4107 (+19) ед,
- специальная техника – 152 (+1).
Напомним, накануне ВСУ точным ударом уничтожили сотни оккупантов, которые готовились наступать на Донбассе, информирует Генштаб. В районе Майорска в Донецкой области ликвидировали около 300 оккупантов, а около 60 россиян были ранены. В населенном пункте Червонопоповка Луганской области ВСУ ликвидировали до 20 военнослужащих, 30 получили ранения.
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