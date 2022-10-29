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Потери россиян перевалили за 70 тысяч: за сутки ликвидировали 550 оккупантов

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Потери россиян перевалили за 70 тысяч: за сутки ликвидировали 550 оккупантов

Фото: Associated Press

Уничтожены три вражеских системы ПВО.

С 24 февраля по 29 октября Вооруженные силы Украины уничтожили 70 250 оккупантов армии РФ. В сутки ликвидировано еще 550 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 29.10 ориентировочно составляют:

  • личного состава — 70 250 (+550) человек ликвидировано,
  • танков — 2659 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин — 5401(+23) ед,
  • артиллерийских систем — 1708 (+9) ед,
  • РСЗО — 380 (+1) ед,
  • средства ПВО — 195 (+3) ед,
  • самолетов — 273 (+1) ед,
  • вертолетов — 252 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5),
  • крылатые ракеты — 351 (+0),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4107 (+19) ед,
  • специальная техника – 152 (+1).

Напомним, накануне ВСУ точным ударом уничтожили сотни оккупантов, которые готовились наступать на Донбассе, информирует Генштаб. В районе Майорска в Донецкой области ликвидировали около 300 оккупантов, а около 60 россиян были ранены. В населенном пункте Червонопоповка Луганской области ВСУ ликвидировали до 20 военнослужащих, 30 получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
826
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