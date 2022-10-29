Потери россиян перевалили за 70 тысяч: за сутки ликвидировали 550 оккупантов

С 24 февраля по 29 октября Вооруженные силы Украины уничтожили 70 250 оккупантов армии РФ. В сутки ликвидировано еще 550 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 29.10 ориентировочно составляют:

личного состава — 70 250 (+550) человек ликвидировано,

танков — 2659 (+19) ед,

боевых бронированных машин — 5401(+23) ед,

артиллерийских систем — 1708 (+9) ед,

РСЗО — 380 (+1) ед,

средства ПВО — 195 (+3) ед,

самолетов — 273 (+1) ед,

вертолетов — 252 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5),

крылатые ракеты — 351 (+0),

корабли /катера — 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4107 (+19) ед,

специальная техника – 152 (+1).

Напомним, накануне ВСУ точным ударом уничтожили сотни оккупантов, которые готовились наступать на Донбассе, информирует Генштаб. В районе Майорска в Донецкой области ликвидировали около 300 оккупантов, а около 60 россиян были ранены. В населенном пункте Червонопоповка Луганской области ВСУ ликвидировали до 20 военнослужащих, 30 получили ранения.

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