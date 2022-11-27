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Потери россиян перевалили за 87 тысяч: за сутки ликвидировали 600 оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Потери россиян перевалили за 87 тысяч: за сутки ликвидировали 600 оккупантов

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Больше всего оккупантов ликвидировано на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

С 24 февраля по 27 ноября Вооруженные силы Украины уничтожили 87 310 оккупантов армии РФ. В сутки было ликвидировано еще 600 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 27.11 ориентировочно составляют:

  • личного состава – 87310 (+600) человек ликвидировано,
  • танков — 2905 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 5856 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 1897 (+1) ед,
  • РСЗО — 395 (+0) ед,
  • средства ПВО — 209 (+0) ед,
  • самолетов — 278 (+0) ед,
  • вертолетов — 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1),
  • крылатые ракеты — 531 (+0),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4412 (+6) ед,
  • специальная техника – 163 (+0).

В Генштабе отмечают, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

Напомним, начались 277 сутки российского широкомасштабного вторжения. Враг продолжает перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Маринка, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
1522
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