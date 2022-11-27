Потери россиян перевалили за 87 тысяч: за сутки ликвидировали 600 оккупантов

Больше всего оккупантов ликвидировано на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.
С 24 февраля по 27 ноября Вооруженные силы Украины уничтожили 87 310 оккупантов армии РФ. В сутки было ликвидировано еще 600 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02 до 27.11 ориентировочно составляют:
- личного состава – 87310 (+600) человек ликвидировано,
- танков — 2905 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 5856 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 1897 (+1) ед,
- РСЗО — 395 (+0) ед,
- средства ПВО — 209 (+0) ед,
- самолетов — 278 (+0) ед,
- вертолетов — 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1),
- крылатые ракеты — 531 (+0),
- корабли /катера — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4412 (+6) ед,
- специальная техника – 163 (+0).
В Генштабе отмечают, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.
Напомним, начались 277 сутки российского широкомасштабного вторжения. Враг продолжает перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Маринка, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.
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