Потери россиян перевалили за 87 тысяч: за сутки ликвидировали 600 оккупантов

Больше всего оккупантов ликвидировано на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

С 24 февраля по 27 ноября Вооруженные силы Украины уничтожили 87 310 оккупантов армии РФ. В сутки было ликвидировано еще 600 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 27.11 ориентировочно составляют:

личного состава – 87310 (+600) человек ликвидировано,

танков — 2905 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 5856 (+8) ед,

артиллерийских систем — 1897 (+1) ед,

РСЗО — 395 (+0) ед,

средства ПВО — 209 (+0) ед,

самолетов — 278 (+0) ед,

вертолетов — 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1),

крылатые ракеты — 531 (+0),

корабли /катера — 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4412 (+6) ед,

специальная техника – 163 (+0).

В Генштабе отмечают, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

Напомним, начались 277 сутки российского широкомасштабного вторжения. Враг продолжает перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Маринка, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

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