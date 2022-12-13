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Потери россиян перевалили за 95 тысяч: за сутки ликвидировали еще 500 оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Потери россиян перевалили за 95 тысяч: за сутки ликвидировали еще 500 оккупантов

Фото: Associated Press

ВСУ уничтожили семь РСЗО.

С 24 февраля по 13 декабря Вооруженные силы Украины уничтожили 95 260 оккупантов армии РФ. В сутки ликвидировано еще пол тысячи российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 10.12 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 95 260 (+500) человек ликвидировано,
  • танков — 2966 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин — 5930 (+2) ед,
  • артиллерийских систем — 1931 (+2) ед,
  • РСЗО — 404 (+7) ед,
  • средства ПВО — 211 (+0) ед,
  • самолетов — 281 (+0) ед,
  • вертолетов — 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+0),
  • крылатые ракеты – 592 (+0),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4549 (+5) ед,
  • специальная техника/special equipment – 170 (+1).

Напомним, ВСУ отразили вражеские атаки на 16 участках, а в Херсонской области оккупанты проводят ротацию и отводят войска. О ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
445
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