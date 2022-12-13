Потери россиян перевалили за 95 тысяч: за сутки ликвидировали еще 500 оккупантов

С 24 февраля по 13 декабря Вооруженные силы Украины уничтожили 95 260 оккупантов армии РФ. В сутки ликвидировано еще пол тысячи российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 10.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 95 260 (+500) человек ликвидировано,

танков — 2966 (+0) ед,

боевых бронированных машин — 5930 (+2) ед,

артиллерийских систем — 1931 (+2) ед,

РСЗО — 404 (+7) ед,

средства ПВО — 211 (+0) ед,

самолетов — 281 (+0) ед,

вертолетов — 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+0),

крылатые ракеты – 592 (+0),

корабли /катера — 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4549 (+5) ед,

специальная техника/special equipment – 170 (+1).

Напомним, ВСУ отразили вражеские атаки на 16 участках, а в Херсонской области оккупанты проводят ротацию и отводят войска. О ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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