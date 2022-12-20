Потери россиян перевалили за 99 тысяч: за сутки ликвидировали еще 430 оккупантов

ВСУ уничтожили еще семь танков.
С 24 февраля по 20 декабря Вооруженные силы Украины уничтожили уже 99 230 оккупантов армии РФ. В сутки ликвидировано еще 430 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02 до 20.12 ориентировочно составляют:
- личного состава – 99230 (+430) человек ликвидировано,
- танков — 2995 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 5974 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 1960 (+7) ед,
- РСЗО — 410 (+0) ед,
- средства ПВО — 212 (+0) ед,
- самолетов — 281 (+0) ед,
- вертолетов — 266 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1680 (+23),
- крылатые ракеты — 653 (+0),
- корабли /катера — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4599 (+7) ед,
- специальная техника – 177 (+2).
Напомним, ВСУ отразили атаки оккупантов около 10 населенных пунктов. Оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В течение суток противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население.