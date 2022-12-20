Потери россиян перевалили за 99 тысяч: за сутки ликвидировали еще 430 оккупантов

С 24 февраля по 20 декабря Вооруженные силы Украины уничтожили уже 99 230 оккупантов армии РФ. В сутки ликвидировано еще 430 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 20.12 ориентировочно составляют:

личного состава – 99230 (+430) человек ликвидировано,

танков — 2995 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 5974 (+5) ед,

артиллерийских систем — 1960 (+7) ед,

РСЗО — 410 (+0) ед,

средства ПВО — 212 (+0) ед,

самолетов — 281 (+0) ед,

вертолетов — 266 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1680 (+23),

крылатые ракеты — 653 (+0),

корабли /катера — 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4599 (+7) ед,

специальная техника – 177 (+2).

Напомним, ВСУ отразили атаки оккупантов около 10 населенных пунктов. Оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В течение суток противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население.

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