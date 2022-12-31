Потери РФ приближаются к 106 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 710 россиян

Уничтожены еще три танка.
С 24 февраля по 31 декабря Вооруженные силы Украины уничтожили 105 960 оккупантов армии РФ. В сутки ликвидировано еще 710 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02 до 31.12 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 105 960 (+710) человек ликвидировано,
- танков — 3029 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 6075 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 2016 (+6) ед,
- РСЗО — 423 (+0) ед,
- средства ПВО — 213 (+1) ед,
- самолетов — 283 (+0) ед,
- вертолетов — 269 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1746 (+6),
- крылатые ракеты — 711 (+0),
- корабли /катера — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4707 (+24) ед,
- специальная техника – 180 (+0).
Напомним, начались 311 сутки российского широкомасштабного вторжения РФ. Враг ведет наступательные действия в Лиманском и Бахмутском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.
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