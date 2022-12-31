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Потери РФ приближаются к 106 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 710 россиян

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери РФ приближаются к 106 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 710 россиян

Фото: Associated Press

Уничтожены еще три танка.

С 24 февраля по 31 декабря Вооруженные силы Украины уничтожили 105 960 оккупантов армии РФ. В сутки ликвидировано еще 710 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 31.12 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 105 960 (+710) человек ликвидировано,
  • танков — 3029 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 6075 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 2016 (+6) ед,
  • РСЗО — 423 (+0) ед,
  • средства ПВО — 213 (+1) ед,
  • самолетов — 283 (+0) ед,
  • вертолетов — 269 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1746 (+6),
  • крылатые ракеты — 711 (+0),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4707 (+24) ед,
  • специальная техника – 180 (+0).

Напомним, начались 311 сутки российского широкомасштабного вторжения РФ. Враг ведет наступательные действия в Лиманском и Бахмутском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.

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Дата публикации
Просмотры
1199
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