Потери РФ приближаются к 106 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 710 россиян

Уничтожены еще три танка.

С 24 февраля по 31 декабря Вооруженные силы Украины уничтожили 105 960 оккупантов армии РФ. В сутки ликвидировано еще 710 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 31.12 ориентировочно составляют:

личного состава — около 105 960 (+710) человек ликвидировано,

танков — 3029 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 6075 (+16) ед,

артиллерийских систем — 2016 (+6) ед,

РСЗО — 423 (+0) ед,

средства ПВО — 213 (+1) ед,

самолетов — 283 (+0) ед,

вертолетов — 269 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1746 (+6),

крылатые ракеты — 711 (+0),

корабли /катера — 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4707 (+24) ед,

специальная техника – 180 (+0).

Напомним, начались 311 сутки российского широкомасштабного вторжения РФ. Враг ведет наступательные действия в Лиманском и Бахмутском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.

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