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Потери россиян приближаются к 155 тысячам: ликвидировано еще 1060 солдат РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери россиян приближаются к 155 тысячам: ликвидировано еще 1060 солдат РФ

Фото: Associated Press

Уничтожен еще один вражеский самолет.

С 24 февраля 2022-го по 7 марта 2023-го ВСУ уничтожили   154 830   солдат армии русской Федерации. В сутки ликвидировано еще 1060 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 154 830 (+1060) человек ликвидировано,
  • танков — 3432 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 6714 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 2456 (+23) ед,
  • РСЗО — 488 (+0) ед,
  • средства ПВО — 253 (+3) ед,
  • самолетов — 303 (+1) ед,
  • вертолетов — 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2095 (+9),
  • крылатые ракеты – 873 (+0),
  • корабли /катера -18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5323 (+16) ед,
  • специальная техника – 236 (+2).

Напомним, начались 377 сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки ВСУ отразили более 140 атак армии РФ. Армия агрессорки России сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
1472
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