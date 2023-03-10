Потери россиян приближаются к 157 тысячам: ликвидировано еще 870 солдат РФ

Уничтожен еще один вражеский самолет.

С 24 февраля 2022-го по 10 марта 2023-го ВСУ уничтожили 156 990 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 870 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

личного состава — около — 156 990 (+870) человек ликвидировано,

танков — 3448 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 6742 (+6) ед,

артиллерийских систем — 2475 (+10) ед,

РСЗО- 491 (+3) ед,

средства ПВО — 256 (+2) ед,

самолетов — 304 (+1) ед,

вертолетов — 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2107 (+9),

крылатые ракеты — 907 (+34),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5337 (+6) ед,

специальная техника – 240 (+3).

Напомним, начались 380 сутки российского широкомасштабного вторжения. Противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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