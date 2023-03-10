Потери россиян приближаются к 157 тысячам: ликвидировано еще 870 солдат РФ

Уничтожен еще один вражеский самолет.
С 24 февраля 2022-го по 10 марта 2023-го ВСУ уничтожили 156 990 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 870 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава — около — 156 990 (+870) человек ликвидировано,
- танков — 3448 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 6742 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2475 (+10) ед,
- РСЗО- 491 (+3) ед,
- средства ПВО — 256 (+2) ед,
- самолетов — 304 (+1) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2107 (+9),
- крылатые ракеты — 907 (+34),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5337 (+6) ед,
- специальная техника – 240 (+3).
Напомним, начались 380 сутки российского широкомасштабного вторжения. Противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
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