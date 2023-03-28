Потери россиян приближаются к 172 тысячам: ликвидировано еще 570 солдат РФ

С 24 февраля 2022-го по 28 марта 2023-го ВСУ уничтожили 171 730 солдат армии русской Федерации. За сутки ликвидировано еще 570 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

личного состава — около 171 730 (+570) человек ликвидировано,

танков — 3602 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 6966 (+13) ед,

артиллерийских систем — 2653 (+15) ед,

РСЗО — 525 (+2) ед,

средства ПВО — 277 (+0) ед,

самолетов — 305 (+0) ед,

вертолетов — 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2235 (+19),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5502 (+9) ед,

специальная техника – 287 (+2).

Напомним, начались 398 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Страна-агрессорка Россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

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