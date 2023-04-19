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Потери россиян приближаются к 184 тысячам: за сутки уничтожены еще 620 солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери россиян приближаются к 184 тысячам: за сутки уничтожены еще 620 солдат

Фото: Associated Press

Удалось сбить 23 вражеских дрона.

С 24 февраля 2022-го по 19 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 183 750 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 620 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

  • личного состава — около 183 750 (+620) человек ликвидировано,
  • танков — 3665 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7110 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 2819 (+9) ед,
  • РСЗО — 538 (+0) ед,
  • средства ПВО — 285 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2376 (+23),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5692 (+16) ед,
  • специальная техника – 330 (+0).

Напомним, начались 420 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих участках фронта было отражено более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

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Дата публикации
Просмотры
391
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