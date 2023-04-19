Потери россиян приближаются к 184 тысячам: за сутки уничтожены еще 620 солдат

Удалось сбить 23 вражеских дрона.
С 24 февраля 2022-го по 19 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 183 750 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 620 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
- личного состава — около 183 750 (+620) человек ликвидировано,
- танков — 3665 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7110 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 2819 (+9) ед,
- РСЗО — 538 (+0) ед,
- средства ПВО — 285 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2376 (+23),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5692 (+16) ед,
- специальная техника – 330 (+0).
Напомним, начались 420 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих участках фронта было отражено более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.