Потери россиян приближаются к 184 тысячам: за сутки уничтожены еще 620 солдат

С 24 февраля 2022-го по 19 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 183 750 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 620 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

личного состава — около 183 750 (+620) человек ликвидировано,

танков — 3665 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 7110 (+12) ед,

артиллерийских систем — 2819 (+9) ед,

РСЗО — 538 (+0) ед,

средства ПВО — 285 (+0) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2376 (+23),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5692 (+16) ед,

специальная техника – 330 (+0).

Напомним, начались 420 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих участках фронта было отражено более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

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