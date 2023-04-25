Потери россиян приближаются к 188 тысячам: за сутки уничтожены еще 690 солдат

Уничтожены еще пять вражеских танков.

С 24 февраля 2022-го по 22 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 187 770 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 690 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 187 770 (+690) человек ликвидировано,

танков — 3688 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 7151 (+12) ед,

артиллерийских систем — 2863 (+14) ед,

РСЗО — 539 (+0) ед,

средства ПВО — 291 (+2) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2437 (+24),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5784 (+31) ед,

специальная техника – 345 (+6).

Напомним, начались 426 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки отражены 43 атаки противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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