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Потери россиян приближаются к 188 тысячам: за сутки уничтожены еще 690 солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Потери россиян приближаются к 188 тысячам: за сутки уничтожены еще 690 солдат

Фото: Associated Press

Уничтожены еще пять вражеских танков.

С 24 февраля 2022-го по 22 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 187 770 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 690 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 187 770 (+690) человек ликвидировано,
  • танков — 3688 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 7151 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 2863 (+14) ед,
  • РСЗО — 539 (+0) ед,
  • средства ПВО — 291 (+2) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2437 (+24),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5784 (+31) ед,
  • специальная техника – 345 (+6).

Напомним, начались 426 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки отражены 43 атаки противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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Дата публикации
Просмотры
319
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