Потери россиян приближаются к 188 тысячам: за сутки уничтожены еще 690 солдат

Уничтожены еще пять вражеских танков.
С 24 февраля 2022-го по 22 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 187 770 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 690 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около 187 770 (+690) человек ликвидировано,
- танков — 3688 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 7151 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 2863 (+14) ед,
- РСЗО — 539 (+0) ед,
- средства ПВО — 291 (+2) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2437 (+24),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5784 (+31) ед,
- специальная техника – 345 (+6).
Напомним, начались 426 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки отражены 43 атаки противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.