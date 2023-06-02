Потери россиян приближаются к 209 тысячам: за сутки ликвидировано еще 540 оккупантов

Сбиты десять крылатых ракет и шесть дронов.
По состоянию на 2 июня 2023 года ВСУ уничтожили 208 910 солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 540 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около 208 910 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 3819 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 7490 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 3501 (+27) ед,
- РСЗО — 575 (+0) ед,
- средства ПВО — 335 (+2) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3137 (+6),
- крылатые ракеты – 1117 (+10),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6267 (+28) ед,
- специальная техника – 465 (+7).
Как сообщалось, издание Sky News со ссылкой на западного чиновника пишет, что Россия потеряла более 60 тысяч военных в результате попыток захватить Бахмут. По его словам, общее количество российских потерь на Украине сейчас превышает 200 тысяч.