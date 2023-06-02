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Потери россиян приближаются к 209 тысячам: за сутки ликвидировано еще 540 оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Потери россиян приближаются к 209 тысячам: за сутки ликвидировано еще 540 оккупантов

По состоянию на утро 2 июня русская армия потеряла в войне около 209 тысяч солдат. / Фото: Associated Press

Сбиты десять крылатых ракет и шесть дронов.

По состоянию на 2 июня 2023 года ВСУ уничтожили 208 910   солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 540 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 208 910 (+540) человек ликвидировано,
  • танков — 3819 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин — 7490 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 3501 (+27) ед,
  • РСЗО — 575 (+0) ед,
  • средства ПВО — 335 (+2) ед,
  • самолетов — 313 (+0) ед,
  • вертолетов — 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3137 (+6),
  • крылатые ракеты – 1117 (+10),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6267 (+28) ед,
  • специальная техника – 465 (+7).

Как сообщалось, издание Sky News со ссылкой на западного чиновника пишет, что Россия потеряла более 60 тысяч военных в результате попыток захватить Бахмут. По его словам, общее количество российских потерь на Украине сейчас превышает 200 тысяч.

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Дата публикации
Просмотры
481
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