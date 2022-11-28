Потери россиян приближаются к 88 тысячам: за сутки ликвидировали 590 оккупантов

Российская армия продолжает терять личный состав и технику в войне против Украины.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 590 оккупантов. По состоянию на 28 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 87 900 человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 28.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 87 900 (+590) человек ликвидировано;

танков ‒ 2908 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 5861 (+5) ед;

артиллерийских систем – 1899 (+2) ед;

РСЗО – 395 (+0) ед;

средства ПВО – 209 (+0) ед;

самолетов – 278 (+0) ед;

вертолетов – 261 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0);

крылатые ракеты – 531 (+0);

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 4416 (+4) ед;

специальная техника – 163 (+0).

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки ВСУ отразили вражеские атаки на 10 участках на Донбассе и "вывели из строя" 80 оккупантов в Запорожье.

Враг продолжает сосредотачивать наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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