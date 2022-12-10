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Потери россиян приближаются к 94 тысячам: за сутки ликвидировали еще 370 оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Потери россиян приближаются к 94 тысячам: за сутки ликвидировали еще 370 оккупантов

Фото: Associated Press

Уничтожены еще три танка.

С 24 февраля по 10 декабря Вооруженные силы Украины уничтожили 93 760 оккупантов армии РФ. В сутки ликвидировано еще 370 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 10.12 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 93 760 (+370) человек ликвидировано,
  • танков — 2940 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 5917 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 1927 (+1) ед,
  • РСЗО — 397 (+2) ед,
  • средства ПВО — 211 (+0) ед,
  • самолетов — 281 (+0) ед,
  • вертолетов — 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0),
  • крылатые ракеты – 592 (+0),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4535 (+4) ед,
  • специальная техника – 167 (+3).

В Генштабе отмечают, что самые большие потери российская армия понесла на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отразили ряд атак россиян на Донбассе, поражены опорные пункты управления врага. Враг нанес пять ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Дата публикации
Просмотры
707
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