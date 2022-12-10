Потери россиян приближаются к 94 тысячам: за сутки ликвидировали еще 370 оккупантов

Уничтожены еще три танка.
С 24 февраля по 10 декабря Вооруженные силы Украины уничтожили 93 760 оккупантов армии РФ. В сутки ликвидировано еще 370 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02 до 10.12 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 93 760 (+370) человек ликвидировано,
- танков — 2940 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 5917 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 1927 (+1) ед,
- РСЗО — 397 (+2) ед,
- средства ПВО — 211 (+0) ед,
- самолетов — 281 (+0) ед,
- вертолетов — 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0),
- крылатые ракеты – 592 (+0),
- корабли /катера — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4535 (+4) ед,
- специальная техника – 167 (+3).
В Генштабе отмечают, что самые большие потери российская армия понесла на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отразили ряд атак россиян на Донбассе, поражены опорные пункты управления врага. Враг нанес пять ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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